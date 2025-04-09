Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, и чаще — коллегам

Эксперты «SuperJob» провели исследование общественного мнения о том, к кому предпочтут обратиться россияне за деньгами в долг и кому готовы дать взаймы. В опросе приняли участие 2500 работающих экономически активных граждан из всех округов страны.

Когда нужно занять денег, каждый четвертый (26%) предпочтет обратиться в кредитную организацию. Каждый десятый чаще всего занимает средства у родственников, 4% — у друзей, 1% — у коллег, ещё 1% берет кредит или ссуду на работе.

55% опрошенных не берут деньги взаймы. По сравнению с прошлым годом, банк в качестве приоритетного кредитора стали называть чаще (+6 процентных пунктов).

Кому россияне готовы дать денег в долг?

Чаще всего одалживают средства родственникам (19%) и друзьям (18%). 8% опрошенных дают в долг коллегам.

46% никому не дают взаймы.

Интересно, что сейчас, по сравнению с прошлым годом, стало меньше тех, кто в первую очередь выручает родственников и друзей, и больше тех, кто помогает «перехватить до зарплаты» сослуживцам.

Родственнику готовы занять в среднем 19000 рублей, другу — 14500 рублей, а коллеге — 8200 рублей. По сравнению с прошлым годом эти суммы немного выросли (+3—5%).

Время проведения опроса: 12 марта — 2 апреля 2025 года.