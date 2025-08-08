Россияне стали реже давать имена своим автомобилям

3 из 10 россиян дают прозвища личным автомобилям. Популярнее всего — производные от марок или моделей машины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 автомобилистов из всех округов страны.

«Это просто кусок железа», — почти 2 из 3 россиян относятся к личным автомобилям приземленно и не придумывают им прозвища. За 13 лет придерживающихся такого мнения стало больше: 53% в 2012 году и 64% сегодня.

3 из 10 автовладельцев придумывают клички своим машинам. «Ладушка», «Жигуленок», «Енотик» (Nissan Note), «Жук», «Джага», «Джеточка», «Каюшка», «Акцентик» — чаще всего россияне коверкают названия марок и моделей автомобилей (9% опрошенных).

Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным: бегемотиком, волком, бизоном, кабаном, коньком и проч. 2% традиционно кличут свой автомобиль ласточкой.

Ещё по 2% — женскими или мужскими именами. 2 из 100 россиян придумали машинам прозвища в честь героев фильмов, мультфильмов или литературных произведений. Ещё 2% используют клички животных: Дружок, Кеша, Мурзик, Жужа, Рекс и проч.

По 1% автовладельцев ласково называют свои транспортные средства девочками, малышками, красотками или используют производные названий цветов автоэмали: вишенка, черныш, снежок, голубчик и проч.

Время проведения опроса: 23—30 июля 2025 года.