Россияне стали реже говорить дома о работе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждан России старше 18 лет, состоящих в браке или отношениях.

86% россиян обсуждают рабочие вопросы со своей второй половиной: 34% — часто, 52% — иногда. Каждый восьмой россиянин никогда не обсуждает дома рабочие вопросы.

Мужчины чаще женщин говорят дома о работе, чтобы получить совет или стороннее мнение, а также чтобы поддержать беседу: «Делюсь с целью услышать мнение важного для меня человека»; «Найти понимание ситуации, в которой я оказался»; «У нас много общих тем». Женщинам важнее выговориться, чтобы получить поддержку, сочувствие и эмоционально разгрузиться: «Поделиться, снять часть эмоциональной нагрузки».

Россияне стали реже нести рабочие проблемы в дом: 14 лет назад работу со вторыми половинами обсуждали 92% (часто — 44%), сейчас 86% (часто — 34%).

Время проведения опроса: 1—15 октября 2024 года.