Россияне стали реже носить обеды на работу

Работающие на территории работодателя стали реже приносить еду из дома и стали чаще обедать в кафе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, работающие на территории работодателя и удаленно.

Работающие на территории работодателя носят домашнюю еду на работу реже, чем два года назад, хотя это по-прежнему делает большинство (52% сегодня и 61% в 2022 году). И напротив, ходить на бизнес-ланчи в кафе и рестораны стали чаще: 13 и 8% соответственно. Причем женщины гораздо чаще носят еду с собой, а мужчины едят в столовых предприятия, городских ресторанах и кафе.

Россияне на удалёенке по-прежнему питаются чаще всего дома (79%). За два года женщины «распробовали» преимущества заказа готовой еды: сегодня услугами доставки пользуются 8% женщин, работающих дистанционно, два года назад — 3%.

Судя по оценкам россиян, принципы правильного питания чаще удается соблюдать тем, кто трудится из дома: среди тех, кто ходит на работу, выросло число признающих свои обеды и перекусы однозначно нездоровыми (+4 процентных пункта).

Время проведения опроса: 1—20 марта 2024 года.