Россияне стали реже отмечать отдачу от профкурсов

Профобучение в 2026: чаще за свой счёт, в приоритете hard skills и онлайн-формат, но отдачи от курсов меньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 5000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За два года доля россиян, обучавшихся за счёт работодателя, сократилась с 15 до 11%. Ранее проведенный опрос работодателей подтверждает: в прошлом году компании чаще закладывали расходы на обучение в HR-бюджеты. Бесплатные курсы за последний год прошли 16%. Ещё 16% самостоятельно оплачивали обучение. 3% финансировали повышение квалификации совместно со своими работодателями. Каждый второй (54%) в течение последнего года не проходил профессиональных курсов.

Бесплатные курсы в 2026 году в большинстве случаев из сферы цифровых технологий: искусственный интеллект, машинное обучение, UX/UI-дизайн, основы программирования и аналитика. На втором месте — продажи и маркетинг, на третьем — психология и личностное развитие. За свой счёт россияне также чаще всего осваивали цифровые компетенции (программирование, аналитику, профильное ПО), а также проходили курсы и тренинги в сфере медицины и красоты, менеджмента и HR. Работодатели направляли сотрудников прежде всего на повышение квалификации по специальности, обучение продажам и маркетингу, а также на курсы по охране труда и технике безопасности. На условиях софинансирования чаще всего осваивали профильное ПО и «1С», получали профессиональные сертификаты и допуски, а также повышали квалификацию в сфере медицины или образования.

Петербуржцы и москвичи учатся больше жителей регионов. Но если в 2024-м экономически активные жители столицы чаще платили за курсы из своего кармана, то теперь на первое место вышло бесплатное обучение (19%). В Санкт-Петербурге выше доля тех, кто учится за свой счёт (21%, а в Москве — 18%) и за счет работодателя (12%, тогда как в Москве — 9%). Совместное финансирование (работодатель + сотрудник) чаще практикуется в городе на Неве (7%) и столице (5%), чем в регионах (2%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других обучение проходят врачи (79%) и учителя (73%) — они обязаны регулярно повышать квалификацию. В топ-3 также вошли дизайнеры (72%).

Дизайнеры (41%), врачи и медсестры (по 35%), учителя (32%) и маркетологи (30%) — лидеры по числу самостоятельно оплачивающих обучение. Медики и педагоги также лидируют по числу тех, кто оплачивал обучение вскладчину со своими работодателями. Директора магазинов (18%), HR-менеджеры (18%), главные бухгалтеры (16%) и инженерно-технические работники (16%) чаще других рассказывали о прохождении курсов за счет компании. Аналитики и PR-менеджеры (по 37%), а также программисты (30%) активнее пользуются бесплатными курсами.

Россияне продолжают отдавать предпочтение освоению профессиональных навыков: 42% обучавшихся «подтягивали» именно hard skills. Навыкам социального взаимодействия (soft skills) учились 17%. Ещё 32% совмещали оба направления.

В 2026 году онлайн-обучение стали практиковать ещё чаще: 58% проходили курсы полностью дистанционно (на 7 процентных пунктов больше, чем в 2024-м). Очно учились 20%. В гибридном формате — 22%. Причём работодатели заметно чаще направляют сотрудников на очные программы (30%) или гибридное обучение (29%), в то время как бесплатные курсы проходят в большинстве случаев онлайн (71%).

Выбор курсов делегировали сотрудникам: 56% сотрудников, обучавшихся за счёт работодателя или на условиях софинансирования, выбирали курсы самостоятельно, тогда как в 2024-м таких было лишь 35%. Доля тех, за кого программу обучения определяла компания, напротив, сократилась с 62 до 36%.

В 2026 году средние оценки качества обучения по-прежнему выше у очного формата — 4,18 балла из 5; за ним следует гибридный — 4,11 балла, у онлайн-курсов средняя оценка — 3,97. Выше средний балл у программ, совмещающих технические и социальные навыки (4,12), ниже — у профкурсов (4,01). Качество курсов, выбранных самостоятельно, оценивают заметно выше, чем тех, что приказал пройти работодатель (4,20 против 3,85 соответственно).

Оценки качества обучения за 2 года несколько снизились у всех форматов — россияне реже видят отдачу от курсов. Каждый второй обучавшийся (48%) заявил, что никаких изменений в трудовой деятельности после завершения обучения не произошло — это на 9 процентных пунктов больше, чем в 2024-м. Повышение эффективности труда отметили 27% (против 32% двумя годами ранее). Ощутимые карьерные результаты также стали фиксировать реже: рост зарплаты — лишь 6% (было 14%), повышение разряда или категории — 8% (было 14%), карьерный рост — 5% (было 9%).

Профкурсы больше способствуют карьере мужчин. Представители сильного пола значительно чаще фокусируются на hard skills (56% против 32% среди женщин), тогда как женщины вдвое чаще осваивают «мягкие навыки» (22% против 9% среди мужчин). Россиянки отдают явное предпочтение онлайну (63% против 50% среди мужчин), мужчины же чаще выбирают очное обучение (27 и 15% среди женщин). По итогам обучения мужчины чаще отмечают конкретные карьерные результаты — рост зарплаты (8% против 5%) и рост в должности (6% против 4%), тогда как женщины чуть чаще фиксируют повышение эффективности труда (28% против 25%).

За свой счет чаще обучается молодёжь и россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц. Работодатели реже оплачивают обучение более молодым. Среди россиян до 35 лет 17% сами оплачивали себе курсы. Молодые люди чаще выбирают soft skills (22%) и смешанные программы (32%), в то время как с увеличением возраста опрошенных растёт доля тех, кто фокусируется исключительно на профкомпетенциях (44% среди респондентов 45+). Молодёжь чаще отмечает позитивный эффект от обучения: 35% говорят о росте эффективности труда, и лишь 33% не увидели никаких изменений. У тех, кто старше, картина обратная: 52% респондентов 35—45 лет и 54% тех, кому за 45, не заметили никаких перемен.

Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто зарабатывает меньше, учатся за свой счет или за счет работодателя. Они же чаще совмещают обучение профессиональным и социальным навыкам. Причём чаще учатся очно или в гибридном формате. А вот отдачу от обучения чаще видят россияне с зарплатой 100—150 тысяч рублей в месяц.

Россияне с высшим образованием учатся активнее: лишь 48% из них не проходили никакого обучения за год, тогда как среди обладателей среднего профессионального образования — 64%. Причём россиян с в/о заметно чаще учат за счёт компании (14% против 7% среди респондентов со средним профессиональным). Обладатели высшего образования чуть чаще выбирают гибридный формат (25%), россияне со средним профессиональным — очный (22%). Главный контраст — в эффекте от обучения: обладатели вузовских дипломов отмечают позитивные изменения чаще.

Время проведения опроса: 15 июня — 9 июля 2026 года.