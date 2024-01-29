Россияне стали реже соблюдать приметы, отправляясь на собеседование

Отношение к собеседованиям стало более прагматичным — россияне реже придерживаются суеверий, отправляясь на интервью с работодателем. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Только каждый одиннадцатый россиянин верит в счастливые приметы и соблюдает ритуалы, отправляясь на собеседование. Чаще всего это касается внешнего вида: респонденты надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, начищают обувь (если считать уход за обувью приметой, то это хорошая примета).

Подавляющее большинство респондентов против суеверий (91%): «Когда люди обращаются к ритуалам и приметам, это говорит о том, что человек плохо готов, боится результата, сомневается или не знает своих способностей, или в итоге перенесёт ответственность на всех вокруг и высшие силы».

За три года суеверий стало меньше: 12% в 2021 году и 9% сейчас. Работодатели снимают лишние барьеры в найме в условиях кадрового голода, интервью становятся более конструктивными.

Время проведения опроса: 19—26 января 2024 года.