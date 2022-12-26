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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.22 15:00

Россияне стали реже увольняться по собственному желанию и меньше нарушать трудовую дисциплину

Исследование, проведенное службой исследований hh.ru по итогам четвёртого квартала 2022 года, показало, что доля россиян, увольняющихся с работы по собственному желанию в стране, упала с 69% в первом квартале до 63% в конце года, то есть на 6 п.п.

Масштабный опрос россиян показал, что трудящиеся за последние месяцы стали реже увольняться по собственному желанию, а число нарушающих трудовую дисциплину стало меньше 0,3%. Исследование, проведенное службой исследований hh.ru по итогам четвёртого квартала 2022 года, показало, что доля россиян, увольняющихся с работы по собственному желанию в стране, упала с 69% в первом квартале до 63% в конце года, то есть на 6 п.п.

Также за последние три месяца на 1% выросло число тех, кто был вынужден покинуть рабочее место из-за реорганизации компании. Всего в конце года 8% опрошенных россиян пострадали из-за реорганизаций. В целом, если сравнивать с началом года, количество трудящихся, которые вынужденно покидали рабочие места из-за реорганизации, не сокращалось (прирост в среднем на 0,5% - 1% за квартал).

Также с начала 2022 года на 4% выросла доля россиян, которым пришлось уволиться из-за сокращения штата в их компании. Таким образом, 13% россиян, опрошенных hh.ru в конце года покинули рабочие места по сокращению. Подобные показатели были также зафиксированы в конце 2020 года.

Невыполнение плана и рабочих задач – ещё одна причина увольнений, из-за неё потеряли работу 1% россиян. При этом в течение года активной динамики по данной причине увольнения зафиксировано не было, то есть россияне в целом, несмотря на кризис, ответственно подходили к выполнению своих обязанностей.

Более того, россияне стали реже нарушать трудовую дисциплину. Так, если в начале года 1% россиян потеряли работу из-за неподобающего поведения на работе, то в конце года таких стало меньше (показатель на уровне 0,3%) (наглядно на диаграмме).

Комментарии

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