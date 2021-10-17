ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Для будущих космонавтов переделали пустыню под Марс, а для привередливой жены босниец построил вращающийся домВ Заполярье начали регистрировать объекты по «гаражной амнистии»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.10.21 17:00

Россияне стали спокойнее относиться к активности детей в соцсетях

Пандемия коронавируса заставила родителей примириться с присутствием детей в соцсетях. За последние 2 года школьники до 12 лет стали чаще заводить аккаунты в социальных медиа, при этом уровень родительского контроля за интернет-активностью младших школьников вырос, а подростков от 13 лет — снизился. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т.ч. родители детей 7—17 лет.

Каждый четвертый россиянин убеждён, что заводить личный аккаунт в соцсетях можно не раньше 16—17 лет. Ещё 22% считают нормальным иметь страничку «ВКонтакте», «Instagram» или «Youtube» в 13—15 лет. В том, что разрешить все это стоит 10—12-летним мальчикам и девочкам, уверены 12% опрошенных. Лишь 3% россиян думают, что регистрироваться в социальных медиа можно даже младшеклассникам. По мнению 7%, использование соцсетей допустимо в любом возрасте, тогда как 17%, напротив, уверены, что заводить личную страницу вообще не стоит.

Молодёжь до 24 лет чаще других голосует за более раннее начало интернет-коммуникаций — до 15 лет. И сторонников свободного доступа в соцсети в любом возрасте, и тех, кто против такого досуга в принципе, больше среди мужчин, чем среди женщин.

Однако, судя по статистике, дети начинают сидеть в соцсетях раньше, чем это готово одобрить общество. По данным опроса, 28% родителей младшеклассников подтвердили наличие у своих детей аккаунтов на популярных медиаплощадках, среди родителей детей от 10 до 12 лет — 59%, среди родителей подростков от 13 до 15-ти — 83%, среди родителей 16—17-летних юношей и девушек — 86%. Отсутствие личных страниц у младшеклассников чаще объясняется запретом родителей (37%), а у 13—15-летних — незаинтересованностью ребёнка (8%).

Чем старше ребёнок, тем реже его жизнь в соцсетях контролируется взрослыми членами семьи: лишь 3% родителей младшеклассников не просматривают содержание их аккаунтов, тогда как среди родителей подростков от 13 до 15 лет этого не делают 30%, а среди мам и пап 16—17-летних — и вовсе 50%.

Пандемия COVID-19, обучение на удалёнке, ограничения на реальное общение сделали общество более толерантным к детской активности в соцсетях. По сравнению с 2019 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, россияне стали чуть чаще считать нормальным заведение личных аккаунтов в любом возрасте (на 3 п.п.). Увеличилось и число родителей, сообщающих о наличии у детей до 12 лет собственной странички в «Instagram», «TikTok», «ВКонтакте» и на других площадках. При этом мамы и папы стали чаще контролировать соцсети у детей 7—9 лет и реже — у подростков 13 лет и старше.

Впрочем, родители оставляют за собой право ограничивать время, проводимое детьми в социальных медиа: так поступают 82% родителей младшеклассников, 70% матерей и отцов детей от 10 до 12 лет и 50% родителей подростков от 13 до 15-ти. Детям с 16-летнего возраста большинство родителей перестает устанавливать лимиты: лишь 28% родителей юношей и девушек 16—17 лет контролируют, сколько времени их чада тратят на просмотры, лайки и репосты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: VII СОЗЫВ - НОВЫЙ СОСТАВМурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Я хочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
Комментарий к новости:В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30«Джекилл и Хайд». Художественный сериал, 2 серия (16+)20:20«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:50«Джейн Эйр». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Война чеков: картофель в магазинах дорожает, цены на морковь снижаются-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 55 копеек, евро – почти на 61 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала международная партнёрская проверка-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)При принятии соответствующего закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика