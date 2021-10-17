Россияне стали спокойнее относиться к активности детей в соцсетях

Пандемия коронавируса заставила родителей примириться с присутствием детей в соцсетях. За последние 2 года школьники до 12 лет стали чаще заводить аккаунты в социальных медиа, при этом уровень родительского контроля за интернет-активностью младших школьников вырос, а подростков от 13 лет — снизился. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т.ч. родители детей 7—17 лет.

Каждый четвертый россиянин убеждён, что заводить личный аккаунт в соцсетях можно не раньше 16—17 лет. Ещё 22% считают нормальным иметь страничку «ВКонтакте», «Instagram» или «Youtube» в 13—15 лет. В том, что разрешить все это стоит 10—12-летним мальчикам и девочкам, уверены 12% опрошенных. Лишь 3% россиян думают, что регистрироваться в социальных медиа можно даже младшеклассникам. По мнению 7%, использование соцсетей допустимо в любом возрасте, тогда как 17%, напротив, уверены, что заводить личную страницу вообще не стоит.

Молодёжь до 24 лет чаще других голосует за более раннее начало интернет-коммуникаций — до 15 лет. И сторонников свободного доступа в соцсети в любом возрасте, и тех, кто против такого досуга в принципе, больше среди мужчин, чем среди женщин.

Однако, судя по статистике, дети начинают сидеть в соцсетях раньше, чем это готово одобрить общество. По данным опроса, 28% родителей младшеклассников подтвердили наличие у своих детей аккаунтов на популярных медиаплощадках, среди родителей детей от 10 до 12 лет — 59%, среди родителей подростков от 13 до 15-ти — 83%, среди родителей 16—17-летних юношей и девушек — 86%. Отсутствие личных страниц у младшеклассников чаще объясняется запретом родителей (37%), а у 13—15-летних — незаинтересованностью ребёнка (8%).

Чем старше ребёнок, тем реже его жизнь в соцсетях контролируется взрослыми членами семьи: лишь 3% родителей младшеклассников не просматривают содержание их аккаунтов, тогда как среди родителей подростков от 13 до 15 лет этого не делают 30%, а среди мам и пап 16—17-летних — и вовсе 50%.

Пандемия COVID-19, обучение на удалёнке, ограничения на реальное общение сделали общество более толерантным к детской активности в соцсетях. По сравнению с 2019 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, россияне стали чуть чаще считать нормальным заведение личных аккаунтов в любом возрасте (на 3 п.п.). Увеличилось и число родителей, сообщающих о наличии у детей до 12 лет собственной странички в «Instagram», «TikTok», «ВКонтакте» и на других площадках. При этом мамы и папы стали чаще контролировать соцсети у детей 7—9 лет и реже — у подростков 13 лет и старше.

Впрочем, родители оставляют за собой право ограничивать время, проводимое детьми в социальных медиа: так поступают 82% родителей младшеклассников, 70% матерей и отцов детей от 10 до 12 лет и 50% родителей подростков от 13 до 15-ти. Детям с 16-летнего возраста большинство родителей перестает устанавливать лимиты: лишь 28% родителей юношей и девушек 16—17 лет контролируют, сколько времени их чада тратят на просмотры, лайки и репосты.