Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнали, какие привычки супругов раздражают россиян. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, состоящие в браке.

Женщин в супругах чаще всего раздражает курение (10%), храп (7%) и беспорядок (6%). О пристрастии мужей к алкоголю говорили 5% женщин, ещё 4% раздражает, что мужчины повышают голос. По 3% женщин жаловались на лень и интернет-зависимость своих вторых половин.

Мужчин больше всего раздражает, когда жена курит (8%). О занудстве и болтливости своих спутниц упоминали по 2%.

Бесконечный просмотр телевизора и несовпадение биоритмов одинаково раздражает мужчин и женщин (по 1%).

Среди других раздражающих привычек своих партнёров россияне называли нотации, упрямство, чрезмерный контроль, ложь, постоянные опоздания, долгие сборы и непрошенные советы.

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, россияне стали терпимее к привычкам вторых половин: сегодня ничто не раздражает 37% мужчин и 3 из 10 женщин. 13 лет назад таковых было 24 и 14% соответственно.

Время проведения опроса: 1—14 июля 2023 года.