Ключевое мероприятие всероссийской акции «Вода России» пройдёт 24 июня в МурманскеНе нарушайте границы опасной зоны!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 18:00

Россияне стали вдвое реже хранить личные файлы на рабочих компьютерах

За последние 9 лет работодатели стали реже запрещать сотрудникам хранить на рабочих компьютерах личную информацию. В свою очередь, персонал стал почти вдвое реже сохранять на служебных устройствах свои фото, видео, музыку и другие файлы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 сотрудников, имеющих рабочие компьютеры, из всех округов страны.

Запрет на хранение личных файлов на рабочих компьютерах сегодня есть в 18% российских компаний. Чаще всего работодатели объясняют это требованиями безопасности, а также соображениями дисциплины. По сравнению с 2014 годом запрещать держать на рабочих компьютерах фотографии, музыку, фильмы и другие личные документы стали чуть реже.

В том, что они хранят на рабочем компьютере личные файлы, признаются 23% работающих, причём 2% делают это вопреки запрету работодателя, а каждый пятый (21%) сообщает, что такого рода ограничений в их компании нет. Не захламляют рабочий компьютер персональной информацией 77% опрошенных, причём из-за прямого запрета этого не делают только 22%, а 55% — по иным причинам: «Давно храню все в облаке»; «Не хочу, чтоб это куда-то утекло».

Чем старше респонденты, тем чаще они с согласия работодателя держат личные файлы на рабочем компьютере: если среди опрошенных до 34 лет так поступают 17%, то среди старшего поколения — почти каждый четвертый (24%). Тех, кто спокойно сохраняет на рабочий компьютер фотографии, музыку, видео и т.д., больше среди россиян с высокой зарплатой (24%). Женщины более щепетильно относятся к границам между работой и частной жизнью: они чаще мужчин сообщают, что не хранят на рабочем компьютере личные файлы, хотя это не запрещено (57% против 53%).

За последние 9 лет россияне стали почти вдвое реже хранить личные файлы на ресурсах работодателя. Сказывается развитие интернет-сервисов (таких как, к примеру, онлайн-кинотеатры и облачные хранилища данных), а также более осторожное отношение к вопросам безопасного хранения персональной информации.

О том, что кибербезопасность остаётся актуальнейшим для бизнеса вопросом, свидетельствует и динамика зарплат соответствующих специалистов. Так, доходы директоров по безопасности на последние 12 месяцев выросли в среднем на 5,3%, их средняя зарплата составляет 400 тысяч рублей, а максимальная — 800 тысяч. У руководителей отделов информационной безопасности годовой прирост зарплат составил 3,3%, у специалистов по информационной безопасности — 2,9%.

Время проведения опроса: 5—20 июня 2023 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Разворот на 180 градусов, или Мимикрия по-норвежски
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:20«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:50«Гроздья винограда». Художественный сериал, 24 серия (16+)21:50«Дискотека СССР». Концерт '2022, часть 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)В ожидании туристов: мурманские работодатели из сферы туризма наращивают объемы вакансий-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 47 копеек, евро теряет почти 45 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Внесение изменений в региональный закон об обязательном экземпляре документов позволит снизить нагрузку на частных издателей книг и производителей документов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика