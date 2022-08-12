Россияне строить профессиональную карьеру стали быстрее

За последние 7 лет карьерный путь к большинству мидл- и топ-должностей стал короче. Если мидл-менеджерами в России становятся и мужчины, и женщины, то до топовых позиций гораздо чаще добираются представители сильного пола. Исключением является лишь традиционно женская должность директора по персоналу — впрочем, по сравнению с 2015 годом мужчины стали чаще занимать и эту позицию. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», изучив 6800 резюме мидл- и топ-менеджеров.

Среди мидл-менеджмента в России можно встретить представителей обоих полов, однако некоторые должности всё же являются традиционно мужскими. Больше всего представителей сильного пола — среди руководителей IT-отдела, начальников сервисно-технической службы (по 97% мужчин), отдела логистики (91% мужчин) и отдела закупок (78% мужчин). Напротив, преимущественно женскими можно считать должности главного бухгалтера (в 92% случаев главбухом является представительница прекрасного пола), начальника отдела кадров (90% женщин), руководителя отдела персонала и отдела обучения персонала (83 и 67% женщин соответственно).

При этом мужчины во многих случаях становятся мидл-менеджерами быстрее женщин. Так, путь к позициям руководителя отдела маркетинга, отдела рекламы и отдела обучения персонала у мужчин занимает в среднем по 4 года от начала карьеры, тогда как у женщин — в среднем по 5 лет. Среди руководителей call-центров преобладают дамы (их 64%), однако если мужчины достигают этой должности в среднем за 3 года, то женщины — за 5 лет. Аналогичная ситуация и с позициями главного бухгалтера, руководителя отдела персонала и планово-экономического отдела: хотя их чаще занимают женщины, мужской путь к этим должностям короче (в среднем по 6 лет от начала карьеры).

Впрочем, и женщины оказываются на некоторых «мужских» должностях быстрее конкурентов противоположного пола. По данным исследования, это наблюдается на позициях руководителя отдела логистики (женщины достигают их в среднем за 5 лет, тогда как мужчины — за 6) и руководителя отдела дизайна (4 года против 6 лет).

Традиционно «женской» должности начальника отдела кадров женщины тоже добиваются быстрее (7 лет от начала карьеры против 10 у мужчин).

Что касается топ-менеджмента, то здесь по-прежнему преобладает сильный пол: почти все высшие должности в российских компаниях в большинстве случаев занимают мужчины. Традиционно женской является лишь позиция директора по персоналу (73% из них — дамы). Незначительный численный перевес за женщинами также наблюдается на должностях финансового директора и директора по рекламе и PR (55% и 54% соответственно).

Мужчины быстрее достигают позиций директора по логистике, директора филиала, коммерческого директора (в среднем по 7 лет от начала карьеры против 8 лет у женщин), а также директора по качеству (6 лет против 7), финансового директора (8 лет против 9) и директора по рекламе и PR (в среднем 5 лет против 6). Несмотря на численное превосходство мужчин, женщины обгоняют их на пути к должностям генерального директора (в среднем 9 лет против 10), административного директора (7 лет против 9), директора юридического департамента (8 лет против 9) и директора департамента по работе с клиентами (5 лет против 6). Женская дорога к позиции директора по персоналу тоже короче мужской (8 лет против 9).

За 7 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования «SuperJob», возросла доля женщин на должностях генерального и финансового директоров, руководителя отдела рекламы и PR (плюс по 11 п.п.). Напротив, мужчин стало больше среди директоров по качеству, HR, маркетингу и закупкам (на 16, 11, 14 и 10 п.п. соответственно), а также среди руководителей отделов дизайна, call-центра и логистики (на 14, 13 и 11 п.п. соответственно). При этом продолжительность карьерного пути к большинству должностей топ- и мидл-менеджмента по сравнению с 2015 годом сократилась для представителей обоих полов.