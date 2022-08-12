Мурманчан приглашают на День физкультурникаВ Мурманской области число заключённых браков уменьшилось, но и они в большей части приводят к разводам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.22 18:00

Россияне строить профессиональную карьеру стали быстрее

За последние 7 лет карьерный путь к большинству мидл- и топ-должностей стал короче. Если мидл-менеджерами в России становятся и мужчины, и женщины, то до топовых позиций гораздо чаще добираются представители сильного пола. Исключением является лишь традиционно женская должность директора по персоналу — впрочем, по сравнению с 2015 годом мужчины стали чаще занимать и эту позицию. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», изучив 6800 резюме мидл- и топ-менеджеров.

Среди мидл-менеджмента в России можно встретить представителей обоих полов, однако некоторые должности всё же являются традиционно мужскими. Больше всего представителей сильного пола — среди руководителей IT-отдела, начальников сервисно-технической службы (по 97% мужчин), отдела логистики (91% мужчин) и отдела закупок (78% мужчин). Напротив, преимущественно женскими можно считать должности главного бухгалтера (в 92% случаев главбухом является представительница прекрасного пола), начальника отдела кадров (90% женщин), руководителя отдела персонала и отдела обучения персонала (83 и 67% женщин соответственно).

При этом мужчины во многих случаях становятся мидл-менеджерами быстрее женщин. Так, путь к позициям руководителя отдела маркетинга, отдела рекламы и отдела обучения персонала у мужчин занимает в среднем по 4 года от начала карьеры, тогда как у женщин — в среднем по 5 лет. Среди руководителей call-центров преобладают дамы (их 64%), однако если мужчины достигают этой должности в среднем за 3 года, то женщины — за 5 лет. Аналогичная ситуация и с позициями главного бухгалтера, руководителя отдела персонала и планово-экономического отдела: хотя их чаще занимают женщины, мужской путь к этим должностям короче (в среднем по 6 лет от начала карьеры).

Впрочем, и женщины оказываются на некоторых «мужских» должностях быстрее конкурентов противоположного пола. По данным исследования, это наблюдается на позициях руководителя отдела логистики (женщины достигают их в среднем за 5 лет, тогда как мужчины — за 6) и руководителя отдела дизайна (4 года против 6 лет).

Традиционно «женской» должности начальника отдела кадров женщины тоже добиваются быстрее (7 лет от начала карьеры против 10 у мужчин).

Что касается топ-менеджмента, то здесь по-прежнему преобладает сильный пол: почти все высшие должности в российских компаниях в большинстве случаев занимают мужчины. Традиционно женской является лишь позиция директора по персоналу (73% из них — дамы). Незначительный численный перевес за женщинами также наблюдается на должностях финансового директора и директора по рекламе и PR (55% и 54% соответственно).

Мужчины быстрее достигают позиций директора по логистике, директора филиала, коммерческого директора (в среднем по 7 лет от начала карьеры против 8 лет у женщин), а также директора по качеству (6 лет против 7), финансового директора (8 лет против 9) и директора по рекламе и PR (в среднем 5 лет против 6). Несмотря на численное превосходство мужчин, женщины обгоняют их на пути к должностям генерального директора (в среднем 9 лет против 10), административного директора (7 лет против 9), директора юридического департамента (8 лет против 9) и директора департамента по работе с клиентами (5 лет против 6). Женская дорога к позиции директора по персоналу тоже короче мужской (8 лет против 9).

За 7 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования «SuperJob», возросла доля женщин на должностях генерального и финансового директоров, руководителя отдела рекламы и PR (плюс по 11 п.п.). Напротив, мужчин стало больше среди директоров по качеству, HR, маркетингу и закупкам (на 16, 11, 14 и 10 п.п. соответственно), а также среди руководителей отделов дизайна, call-центра и логистики (на 14, 13 и 11 п.п. соответственно). При этом продолжительность карьерного пути к большинству должностей топ- и мидл-менеджмента по сравнению с 2015 годом сократилась для представителей обоих полов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:20«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:50«Тайны птичьих гнезд на Белом море». Документальный фильм (12+)01:20Музыкальный экшн «Земной», концерт Артёма Пивоварова, live '2020 (16+)
-PRO Деньги (16+)Август радует северян снижением цен на морковь, яблоки, картофель и свежую белокочанную капусту-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 28 копеек, евро укрепилось почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как мурманчанам взять законный выходной 1 сентября, знает «SuperJob»
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика