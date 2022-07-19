Россияне теперь могут оплачивать счета на портале «Госуслуги» через Yandex Pay - Минцифры

Зарегистрированные на портале «Госуслуги» пользователи теперь могут оплачивать счета через Yandex Pay, оплата с помощью банковских карт и электронных кошельков также остаётся доступной, рассказали в Минцифры.

Как сообщает 1prime.ru, в начале марта маркетплейсы AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами. После этого многие платформы стали переходить на альтернативные способы оплаты — через СБП (система быстрых платежей), SberPay, MirPay и Yandex Pay.

«Пользователи портала госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе «Платежи». Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении «Госуслуги», — говорится в сообщении, опубликованном в тelegram-канале министерства.

В министерстве напомнили, что на портале можно оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, налоговые задолженности и госпошлины. Зарегистрированные на госуслугах пользователи также могут погасить счета за услуги и начисления по номеру квитанции.

«Кроме Yandex Pay, на портале доступны следующие способы оплаты: банковской картой Visa, Mastercard, Maestro, «Мир»; мобильным телефоном операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Тele2», «Yota», «Тинькофф Мобайл», «Ростелеком»; электронным кошельком Qiwi, «Элплат», — отмечае Минцифры.

В сообщении также поясняется, что сервис Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя её данные — они подтягиваются из аккаунта на «Яндексе» («Яндекс ID»). Yandex Pay работает с картами «Мир», Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России, добавляют в министерстве.