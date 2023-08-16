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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.23 16:00

Россияне теперь смогут переучиться на снаряжальщика детонаторов, работника похоронных услуг

В Минпросвещения утвердили обновленный перечень профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действовавший до этого список был утверждён в 2013 году, после чего неоднократно обновлялся. В апреле этого года Министерство просвещения представило проект нового перечня профессий рабочих и должностей для профессионального обучения.

Список содержит новые профессии. В соответствии с ним переобучиться можно будет на снаряжальщика детонаторов, бровиста, барбера, работника похоронных услуг, лаборанта механических и климатических испытаний, а также на заготовщика бумажных пакетов и красильщика карандашей.

Кроме того, в новой версии перечня сделали более чёткую структуру профессий и должностей по отраслям.

Документ корректирует квалификационные разряды, классы и категории для ряда профессий. В ряде случаев скорректированы коды в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих и тарифных разрядов.

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