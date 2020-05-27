Россияне теряют интерес к коронавирусу

Граждане все меньше пишут о пандемии в социальных сетях и реже ищут информацию о коронавирусе в интернете. Интерес россиян к коронавирусу постепенно снижается, освобождая место в информационной повестке для других тем. К таким выводам пришли эксперты Центра политической конъюнктуры, которые составили рейтинг российских регионов по количеству публикаций жителей в соцсетях на тему коронавируса: какие регионы больше всего волнует тема пандемии, какие инфоповоды оказались наиболее резонансными, и почему интерес к коронавирусу будет снижаться?

Центр политической конъюнктуры на основе сервиса «Медиалогия» проанализировал данные об активности граждан по теме коронавируса в социальных сетях за последние 10 дней, а также данные «Яндекса» о количестве поисковых запросов.

Лидерами по количеству постов о коронавирусе в социальных сетях стали: Москва (389176 количество постов), Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская Область, Самарская Область, Челябинская Область, Красноярский Край, Республика Башкортостан.

Аутсайдерами рейтинга стали: Чукотский (294 постов) и Ненецкий автономные округа (в силу малонаселенности), Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская Автономная область, Республика Адыгея, Республика Алтай.

Мурманская область находится на 38 месте рейтинга с показателем 13912 постов. Рядом с нами находятся Ульяновская (количество постов – 14727), Брянская (14352), Пензенская (13873) и Владимирская (13631 постов) области.

Полученные данные позволяют экспертам сделать следующие выводы и прогнозы:

1. Снижение интереса к теме коронавируса - устойчивый тренд. Падение показателей поисковых запросов фиксируется три недели подряд, публикационной активности в соцсетях - 10 дней. Постепенный выход регионов из режима самоизоляции и ослабление карантинных мер будет способствовать этому процессу.

2. Самая активная соцсеть — «ВКонтакте», больше всего негатива — в «Facebook». Больше всего сообщений о коронавирусе написано во «ВКонтакте», которая лучше всего развита в регионах, однако процент негативных постов значительно выше в «Facebook», которая считается наиболее политизированной социальной сетью.

3. Снижение интереса к коронавирусу приведёт к росту популярности других тем. Неизбежным следствием перераспределения внимания общества станет актуализация других тем, наиболее популярными станут вопросы восстановления экономики и бизнеса после пандемии. Также произойдет расширение тематического спектра в политическом поле, которому будут способствовать приближающийся Единый день голосования и вопрос принятия поправок в Конституцию.

4. К ситуативным или локальным всплескам интереса к коронавирусу могут привести вторая волна пандемии или ухудшение обстановки в отдельных регионах. Сама тема коронавируса, несмотря на снижение своей популярности, ещё долгое время будет оставаться в повестке и периодически оказываться в центре внимания.