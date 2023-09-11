Россияне ускорили продажу долларов и евро после ослабления рубля

«Сбербанк» фиксирует интерес россиян к продаже наличных долларов и евро с начала 2023 года, при этом последняя курсовая волатильность дополнительно ускорила эту тенденцию. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» первый зампред правления «Сбербанка» Кирилл Царев в рамках ВЭФ.

«Мы видим значительный рост интереса клиентов к продаже ранее купленных/снятых со счетов наличных долларов США и евро», — прокомментировал он вопрос о последних тенденциях на рынке наличной валюты.

Царев отметил, что постепенный рост объёма продаваемой клиентами наличной валюты фиксируется с начала 2023 года, а «последняя волатильность на валютном рынке дополнительно ускорила эту тенденцию».

Рубль ускорил летом падение к основным валютам, торгующимся на Мосбирже. В частности, доллар к середине августа подскакивал против уровней закрытия мая более чем на 20 рублей — до 101,75 рубля — максимума с марта прошлого года. По итогам лета доллар вырос на 14,9 рубля — до 96,03 рубля.

Согласно данным ЦБ, объём наличной валюты «под подушками» россиян за июль сократился на 0,6 миллиарда долларов — до 96 миллиардов долларов.

В то же время, было отмечено, что доля юаня в валютных средствах россиян в «Сбербанке» в этом году достигла 12%, при этом банк ожидает удвоения сбережений в китайской валюте к концу года.

«Безусловно, самая популярная валюта в портфеле россиян на текущий момент — рубль. Но пользуются спросом и другие валюты, наиболее востребован среди них китайский юань. Доля юаня в валютном портфеле средств физлиц «Сбера» увеличилась до 12%. Мы прогнозируем, что к концу года портфель юаней увеличится вдвое», — сказал он в интервью в рамках ВЭФ.