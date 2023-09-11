На острове Земля Александры военнослужащие Северного флота и представители Русского географического общества установили самый северный Поклонный крест на мысе ДвойнойСеверяне сделали свой выбор в единый день голосования на муниципальных выборах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.09.23 11:00

Россияне ускорили продажу долларов и евро после ослабления рубля

«Сбербанк» фиксирует интерес россиян к продаже наличных долларов и евро с начала 2023 года, при этом последняя курсовая волатильность дополнительно ускорила эту тенденцию. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» первый зампред правления «Сбербанка» Кирилл Царев в рамках ВЭФ.

«Мы видим значительный рост интереса клиентов к продаже ранее купленных/снятых со счетов наличных долларов США и евро», — прокомментировал он вопрос о последних тенденциях на рынке наличной валюты.

Царев отметил, что постепенный рост объёма продаваемой клиентами наличной валюты фиксируется с начала 2023 года, а «последняя волатильность на валютном рынке дополнительно ускорила эту тенденцию».

Рубль ускорил летом падение к основным валютам, торгующимся на Мосбирже. В частности, доллар к середине августа подскакивал против уровней закрытия мая более чем на 20 рублей — до 101,75 рубля — максимума с марта прошлого года. По итогам лета доллар вырос на 14,9 рубля — до 96,03 рубля.

Согласно данным ЦБ, объём наличной валюты «под подушками» россиян за июль сократился на 0,6 миллиарда долларов — до 96 миллиардов долларов.

В то же время, было отмечено, что доля юаня в валютных средствах россиян в «Сбербанке» в этом году достигла 12%, при этом банк ожидает удвоения сбережений в китайской валюте к концу года.

«Безусловно, самая популярная валюта в портфеле россиян на текущий момент — рубль. Но пользуются спросом и другие валюты, наиболее востребован среди них китайский юань. Доля юаня в валютном портфеле средств физлиц «Сбера» увеличилась до 12%. Мы прогнозируем, что к концу года портфель юаней увеличится вдвое», — сказал он в интервью в рамках ВЭФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ирина
30.08.23 11:22
Посылку отправлена в зону СВО 24.07.2023г. На 30.08.2023г посылка не дошла до адресата. Как узнать местонахождения посылки? *** Ирина, однозначно ответить на ваш вопрос невозможно, так как Вы не п
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)По итогам 8 месяцев 2023 года собираемость платежей в АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманской области превысила 105%-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,42 рубля, евро потеряло 1,35 рубля-PRO Энергетику (18+)Мурманские котельные готовы к работе в предстоящем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика