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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.24 18:00

Россияне утверждают, что искать работу им чаще всего мешают домашние дела, усталость и лень

Только 46% россиян, находящихся в процессе трудоустройства, удаётся искать работу, ни на что не отвлекаясь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

22% россиян рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел. 20% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления. Каждый десятый самокритичен и винит в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность в себе. 9% отвлекающим фактором назвали соцсети и интернет. 8% утверждают, что не понимают, как искать работу. Хобби и увлечения не дают искать работу 5% россиян, телефонные звонки и смс — 4%. По 2% в длительном поиске работы винят друзей и хорошую погоду, 1% — телевизор. И только 46% россиян от поиска работы ничего не отвлекает.

Мужчины рассказали, что искать работу им чаще мешают несобранность, интернет и хобби. Женщины винят в затянувшемся трудоустройстве домашние обязанности и переутомление, а также чаще мужчин признаются, что не до конца понимают, как нужно искать работу.

По сравнению с исследованием, проведенным в январе 2022 года, сегодня россияне стали чаще жаловаться на влияние плохого самочувствия, в частности, упадок сил после затянувшейся зимы.

Эксперты по карьерному консультированию «SuperJob» утверждают: отлично составленное резюме ищет работу вместо вас.

Время проведения опроса: 9—15 марта 2024 года.

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