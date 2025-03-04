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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 18:00

Россияне утверждают, что в их жизни стало больше спорта

Россияне стали активнее заниматься спортом, особенно плаванием. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Отвечая на вопрос, какими видами спорта занимаются на регулярной основе, 31% россиян рассказал, что делает зарядку. Следующим по популярности стал фитнес (16%), 14% занимаются плаванием. Бегом, растяжкой и велосипедным спортом — по 12%.

Каждый десятый респондент (10%) увлечен йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. 6% россиян выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства — каждый двадцатый (по 5%). Футболом увлекаются 4% участников опроса. По 3% россиян ответили, что занимаются скандинавской ходьбой и баскетболом. Теннисом, хоккеем и фигурным катанием увлечены по 2% граждан. Конькобежным спортом — 1 из 100.

Женщины чаще мужчин делают зарядку и больше увлечены фитнесом, растяжкой и йогой. Мужские виды спорта — тяжёлая атлетика, футбол, единоборства, также в приоритете бег и велосипед.

Россияне до 35 лет чаще старшего поколения занимаются гимнастикой, велосипедным спортом и бегом. Граждане от 35 до 45 лет чаще выбирают для себя фитнес, плавание и лыжный спорт, а те, кому за 45, — скандинавскую ходьбу.

Россияне стали активнее заниматься спортом — о том, что ничем не увлекаются, рассказали лишь 23% респондентов, а четырьмя годами ранее об этом сообщал каждый третий (33%). Граждане чаще стали чаще утверждать, что ежедневно делают зарядку, занимаются гимнастикой, йогой и плаванием.

Время проведения опроса: 20—24 февраля 2025 года.

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