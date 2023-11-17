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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.23 14:00

Россияне уверены: если студенту дневного отделения работать, то только по специальности

О том, что во время учебы в вузе надо работать, студенты говорят значительно чаще родителей и выпускников дневных отделений институтов и университетов. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие выпускники и студенты дневных отделений вузов, а также родители студентов и абитуриентов 2024 года.

86% обучающихся дневных отделений вузов уверены, что студенту необходимо работать: 46% — только по той специальности, на которую учатся, 40% считают, что работать можно в любой сфере, куда возьмут без опыта.

Родители студентов и абитуриентов значительно реже уверены в необходимости работы во время учёбы на дневном отделении (51%): «Учиться — это особый труд, это работа на будущее, возможны только разовые приработки при условии хорошей успеваемости». Но уж если встала необходимость работы, то родители также чаще выступают за то, чтобы искать место по специальности.

Меньше всего же тех, кто выступает за работу во время учёбы на дневном, — среди россиян, окончивших вузы по очной форме обучения (46%): «Работа мешает качественному обучению». И если год назад мнения о том, где именно работать — в своей или любой сфере — придерживалось равное число выпускников, то сегодня в приоритете труд по специальности.

Время проведения опроса: 1—15 ноября 2023 года.

 

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