Россияне в первом полугодии чаще всего жаловались на банки из-за отказов в проведении операций и ограничений использования счёта

«В отношении кредитных организаций число жалоб снизилось по большинству основных категорий, в частности, по ипотечному кредитованию, кибермошенничеству и социальному инжинирингу. Основной рост произошёл за счёт жалоб, связанных с отказом в проведении операций, ограничением использования счёта», – говорится в отчёте регулятора о работе с обращениями граждан.

Отмечается, что всего за первое полугодие получено 114,2 тысячи жалоб на кредитные организации - на 2,3% больше, чем в январе-июне 2025 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».