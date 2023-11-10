Россияне все больше внимания уделяют развитию профессиональных навыков

За год стало больше россиян, стремящихся к профессиональному росту, а также развивающих аналитические и командные навыки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котром приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

На вопрос, каким навыкам россияне уделяли больше внимания в 2023 году, 46% ответили, что в равной степени старались развить и профессиональные способности, и навыки социального взаимодействия. 12% сосредоточились на soft skills. 28% — на hard skills, это самое высокое значение показателя за 3 года.

Среди различных навыков, необходимых для работы, чаще всего внимание уделяли стрессоустойчивости (37%), стремились расти в профессиональной сфере (23%), развивать трудовую ответственность и обучаемость (по 22%). Причем число желающих расти в профессии, развивать аналитические способности и навыки работы в команде сегодня максимально с 2020 года.

Мужчины чаще стремились прокачать hard skills, женщины — и профессиональные, и социальные навыки в равной степени. Представители сильного пола в 2023 году больше работали над профессиональным ростом и командными навыками, женщины — над стрессоустойчивостью и адаптивностью.

Россияне моложе 45 лет чаще сосредотачивались на чем-то одном: hard или soft skills. Опрошенные старше 45 лет — стремились развивать и те, и другие навыки в комплексе. Чем моложе респонденты, тем чаще они утверждали, что в уходящем году работали над аналитическими навыками и адаптивностью.

Россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц больше внимания уделяли и hard skills, и комплексному развитию трудовых и социальных навыков по сравнению с теми, чьи заработки ниже. Чем выше уровень дохода, тем больше стремления к профессиональному и карьерному росту, развитию навыков командной работы, поиска и анализа информации.

Время проведения опроса: 3—8 ноября 2023 года.