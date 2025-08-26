Россияне всё чаще мечтают о 4-дневке, но бизнес против

В восприятии 4-дневной рабочей недели в России присутствует некий парадокс: с одной стороны, экономически активное население всё активнее поддерживает эту идею, а с другой, работодатели демонстрируют почти полное отсутствие интереса к её реализации. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 россиян и представители 1000 компаний из всех округов страны.

Сторонников сокращенной недели среди экономически активных граждан россиян всё больше: сегодня таких — 56% (минимум «SuperJob» фиксировал в ковид — 39% в апреле 2021 года). Только каждый четвертый респондент высказался против сокращенной рабочей недели, а каждый пятый затруднился с ответом.

Россиянки мечтают о 4-дневке значительно чаще мужчин (62 и 51% соответственно). Молодёжь до 35 лет — чаще тех, кто старше (62% против 45% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 64% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 48% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч.

Планы россиян на третий выходной в случае, если 4-дневка будет официально утверждена: на первом месте — семья (28%), на втором — отдых (22%), на третьем — подработка (14%). Причём мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (87%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а ещё 2% рассматривают его как допустимый вариант. Сегодня деловая среда демонстрирует охлаждение к идее, к примеру, в ковид интерес к ней был заметно выше. Пока же 4-дневная рабочая неделя остаётся для России скорее предметом общественной дискуссии, но не реальной практикой.

Время проведения опроса: 18—25 августа 2025 года.