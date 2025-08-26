С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.08.25 14:00

Россияне всё чаще мечтают о 4-дневке, но бизнес против

В восприятии 4-дневной рабочей недели в России присутствует некий парадокс: с одной стороны, экономически активное население всё активнее поддерживает эту идею, а с другой, работодатели демонстрируют почти полное отсутствие интереса к её реализации. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 россиян и представители 1000 компаний из всех округов страны.

Сторонников сокращенной недели среди экономически активных граждан россиян всё больше: сегодня таких — 56% (минимум «SuperJob» фиксировал в ковид — 39% в апреле 2021 года). Только каждый четвертый респондент высказался против сокращенной рабочей недели, а каждый пятый затруднился с ответом.

Россиянки мечтают о 4-дневке значительно чаще мужчин (62 и 51% соответственно). Молодёжь до 35 лет — чаще тех, кто старше (62% против 45% среди граждан в возрасте 45+). Уровень поддержки идеи снижается с увеличением уровня дохода опрошенных: 64% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 48% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч.

Планы россиян на третий выходной в случае, если 4-дневка будет официально утверждена: на первом месте — семья (28%), на втором — отдых (22%), на третьем — подработка (14%). Причём мужчины чаще говорят о том, что будут искать дополнительную работу, а у женщин третий выходной чаще ассоциируется с возможностью больше времени уделять отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Позиция компаний по вопросу о сокращенной рабочей неделе контрастирует с заинтересованностью работников. В условиях кадрового голода большинство работодателей отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы (87%). Лишь в 1 из 100 организаций утверждают, что внедрили 4-дневный график, а ещё 2% рассматривают его как допустимый вариант. Сегодня деловая среда демонстрирует охлаждение к идее, к примеру, в ковид интерес к ней был заметно выше. Пока же 4-дневная рабочая неделя остаётся для России скорее предметом общественной дискуссии, но не реальной практикой.

Время проведения опроса: 18—25 августа 2025 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,09 рубля, доллар потерял почти 16 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Управляющие компании Мурманска исполнили более 90% предписаний Госжилстройнадзора-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»