Россияне всё чаще мечтают о длительном отпуске

Отпускное поведение россиян поменялось: сегодня в том, что идеальный отдых должен продолжаться больше 4-х недель, убеждён каждый четвертый. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь 3% россиян считает, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 14%, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели. Каждому пятому (21%) необходимо три недели, а 28% — четыре. В том, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней, убеждён каждый четвёртый (25%).

Тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется старшему поколению.

Чем выше доход россиян, тем чаще они считают идеальным отпуск длительностью более месяца: если среди зарабатывающих менее 50 тысяч рублей таких 12%, то среди тех, чей доход превышает 80 тысяч, — уже 27%.

По сравнению с прошлым годом, возросло число россиян, мечтающих об отпуске длиной 4-е недели и более. Судя по комментариям респондентов, ценность длительных отпусков возросла, т.к. дорога за рубеж стала занимать больше времени, да и путь ко многим отечественным туристическим местам тоже неблизкий.

Время проведения опроса: 26—31 июля 2023 года.