Россияне всё чаще одобряют идею обязательной всеобщей вакцинации от ковида, но противников пока больше

С идеей обязательной вакцинации от коронавируса всего населения страны, за исключением тех, кто имеет противопоказания, сегодня согласно почти в 2 раза больше россиян, чем полгода назад. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие по 1600 представителей экономически активного населения Санкт-Петербурга и всей страны.

Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 60 лет и студентов, проходящих практику. Однако петербуржцы не одобряют это решение: против обязательной вакцинации пожилых людей выступил 51% жителей города, студентов — 55%. Судя по комментариям, опрошенные не уверены в действенности и безопасности имеющихся вакцин, а также озабочены нарушением гражданских прав населения. Напротив, согласны с Натальей Башкетовой относительно вакцинации пенсионеров 27% жителей Северной столицы, относительно студентов на практике — 28%. По их мнению, высокие показатели госпитализации и смертности от COVID-19 фактически не оставляют властям выбора.

Противников мер, введенных главным санитарным врачом Санкт-Петербурга, намного больше среди тех горожан, кто еще не сделал прививку, а сторонников — среди вакцинированных. Кроме того, обязательную вакцинацию пожилых людей чаще других поддерживают сами петербуржцы старше 60 лет (41%), а студентов-практикантов — мужчины (32% против 23% среди женщин).

Нужно ли сделать вакцинацию от ковида обязательной для всех россиян старше 60 лет? Отрицательно отвечает на этот вопрос 44% граждан страны, положительно — 28%. При этом пожилые россияне вдвое чаще, чем молодёжь, готовы согласиться с распространением опыта Санкт-Петербурга на всю Россию (46% среди респондентов старше 60 лет против 20% среди тех, кто моложе 34). Тех, кто согласен с обязательностью вакцинации для россиян старше 60 лет, больше среди привитых (41%), тех, кто не согласен, — среди непривитых (73%).

Идею сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всего населения страны, за исключением людей, имеющих противопоказания, сегодня одобряет 37% россиян — это больше, чем когда-либо ранее (19% в мае, 23% в июне и 28% в июле 2021 года). 46% не одобряет таких мер. Тех, кто согласен с необходимостью проведения тотальной обязательной вакцинации, больше среди мужчин (41% против 34% среди женщин).