Россияне всё чаще получают предложение сдать биометрические данные

Соглашается сдать биометрию лишь 1 из 3 получивших такое предложение. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россиян, которым уже предлагали сдать биометрические данные, за год стало больше в 1,5 раза: 18% сегодня против 12% в 2023 году.

Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта «Госуслуги». Биометрию могут собирать и работодатели (например, в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца).

Впрочем, соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 32% получивших такое предложение, каждый второй отказывается.

Среди мужчин больше тех, кто сталкивался с запросами на сбор биометрических данных, но они чаще, чем женщины, отказывают. Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растёт.

Недавно «SuperJob» выяснил, что расплачиваться в магазинах с помощью биометрии готовы на данный момент только 6% россиян.

Время проведения опроса: 26—30 мая 2024 года.