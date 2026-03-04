Россияне всё реже берут деньги взаймы и менее охотно одалживают сами

Каждый третий россиянин откажет коллеге в просьбе перехватить денег до зарплаты. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2500 работающих экономически активных граждан из всех округов страны.

В случае нехватки денег каждый пятый трудоустроенный россиянин (21%) предпочтёт обратиться в кредитную организацию. Каждый одиннадцатый (9%) чаще всего занимает средства у родственников, каждый двадцатый (5%) — у друзей, 1 из 100 — у коллег.

61% опрошенных не берёт деньги взаймы.

Чаще всего россияне одалживают средства друзьям (20%). На втором месте — родственники (19%). 5% опрошенных чаще всего дают в долг коллегам. Каждый второй (49%) не готов одалживать деньги кому-либо.

Круг взаимных займов сужается: по сравнению с прошлым годом россияне реже берут деньги в долг и реже одалживают.

О каких суммах обычно идёт речь?

Родственнику готовы занять в среднем 19200 рублей, другу — 15000, а коллеге — 7300. По сравнению с прошлым годом суммы для родных и друзей немного выросли (+1—3%), а сумма займа коллеге сократилась на 11%. При этом число тех, кто принципиально не дает взаймы, выросло: родственникам отказывает 21% (год назад было 18%), друзьям — 23% (в 2025 — 21%), коллегам — 33% (было 29%).

Время проведения опоса: 2—26 февраля 2026 года.