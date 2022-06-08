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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.22 12:30

Россияне высказались, куда хотели бы переехать ради новой работы и жизни. В топ вошли 4 региона СЗФО

Переехать в регионы СЗФО хотели бы 23% россиян. В рейтинг попали Петербург, Ленобласть, Карелия и Калининградская область. Об этом свидетельствую результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Переехать в регионы СЗФО хотели бы 23% россиян. В рейтинг попали Петербург, Ленобласть, Карелия и Калининградская область. Об этом свидетельствую результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

На третьем месте в рейтинге городов, куда хотят переехать россияне, стоит Санкт-Петербург - о желании переехать в Северную столицу заявили 11% опрошенных россиян. Чаще других о переезде в Северную столицу задумываются жители Ростовской области (19%), Самарской области (17%), Республики Татарстан (16%), Башкирии (16%), Челябинской области (13%), Пермского края (12%), а также 11% жителей Москвы и 10% свердловчан.

Среди представителей разных профессий, готовых к релокации, о переезде в Петербург наиболее часто заявляют начинающие специалисты и студенты (16%), юристы (14%), маркетологи, строители и представители сферы недвижимости (по 13% в каждой области). Также интересен Петербург в качестве нового места жительства и работы для 12% HR-специалистов, коучей и бизнес-тренеров, 10% ИТ-специалистов и такого же количества работников из сферы продаж.

На четвертом месте по России – Ленобласть, её выбрали почти 6% опрошенных россиян, в принципе готовых к релокации куда-либо. Чаще других о переезде в Ленобласть задумываются жители Свердловской области (15%), 12% жителей Новосибирской области, по 11% местных жителей из Татарстана и Башкирии, 10% жителей Пермского края, 9% работающих респондентов из Самарской области, а также 7% из Челябинской области и 2% москвичей.

Среди представителей разных профессий, готовых к релокации, о переезде в Ленобласть наиболее часто заявляют строители и представители сферы недвижимости (12% опрошенных из этой области). Кроме того, Ленобласть интересна в качестве нового места жительства и работы для 10% маркетологов и пиарщиков со всей страны. Готовы переехать в регион также 7% опрошенных ИТ-специалистов, 6% бухгалтеров, столько же студентов и начинающих специалистов и юристов.

На пятом месте в рейтинге российских городов, куда хотят переехать россияне – Калининградская область. Её выбрали почти 6% опрошенных россиян, в принципе готовых к релокации куда-либо. Чаще других о переезде в Калининградскую область задумываются жители Красноярского края (15%), а также 17% жителей Москвы и Московской области. Кроме того, регион интересен для переезда 8% жителям Новосибирской области, 8% петербуржцев, 7% челябинцам и 5% краснодарцев.

Среди представителей разных профессий, готовых к релокации, о переезде в Калининградскую область наиболее часто заявляют 11% HR-специалистов, рекрутеров, бизнес-тренеров и коучей. Кроме того, Калининградская область интересна в качестве нового места жительства и работы для 8% ИТ-специалистов, 6% строителей и представителей сферы недвижимости, 5% маркетологов, работников сферы продаж, 4% юристов, а также такому же количеству студентов и начинающих специалистов.

И наконец Карелия заняла 11 место среди регионов России, популярных для переезда, разделив 11 место с такими регионами как Башкирия, Республика Алтай, Ростовская область, Севастополь, Красноярский край и другие. В ходе опроса Карелию выбрал 1% опрошенных россиян, в принципе готовых к релокации куда-либо. Чаще других о переезде в Карелию задумываются жители Санкт-Петербурга, Пермского края, Москвы и Московской области, Ростовской области, а также жители Краснодарского края и свердловчане.

Среди представителей разных профессий, готовых к релокации, о переезде в Карелию наиболее часто заявляют представители рабочих профессий и специальностей, начинающие специалисты и студенты, представители сферы продаж. Кроме того, Карелия интересна в качестве нового места жительства и работы для ИТ-специалистов, маркетологов, бухгалтеров и представителей сферы административного персонала (наглядно на диаграмме).   

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