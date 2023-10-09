Россияне за жёсткие штрафы для пьяных водителей электросамокатов и велосипедов

Большинство россиян — за высокие штрафы для нетрезвых самокатчиков и велосипедистов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Парламентарии продолжают пытаться повысить культуру езды на электросамокатах и велосипедах. Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в нетрезвом состоянии будут наказывать штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. 77% россиян поддерживают инициативу. Против только каждый девятый (11%).

Наиболее активно поддерживают штрафные санкции для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ женщины: 86% против 70% среди мужчин. Количество тех, кто согласен с необходимостью жесткого регулирования, с увеличением уровня доходов немного снижается: 82% среди россиян с зарплатой до 50000 рублей в месяц и 75% среди зарабатывающих от 80000 рублей.

Время проведения опроса: 3—5 октября 2023 года.