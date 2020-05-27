Россиянок, отращивающих косы, за время карантина стало больше в 2 раза

Парикмахерские во многих регионах страны закрыты, проблемы со стрижкой мужчины стали чаще решать на дому, женщины отращивают косы. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у россиян, как они решают проблему отросших волос на карантине.

Возможность посещения парикмахерских во время карантина действует не во всех регионах. В настоящий момент стригутся в салонах 18% мужчин и 8% женщин, до карантина парикмахерские посещало более половины россиян. 23% мужчин и 61% женщин сейчас отращивают волосы.

По 21% мужчин стригутся самостоятельно или с помощью домашних. Среди женщин самостоятельно и у родственников стригутся по 9%. Россияне стали чаще вызывать парикмахеров к себе домой или выезжать стричься к мастерам на дом.

Во время карантина многие женщины лишись возможности делать профессиональный маникюр. Россиянки стали чаще ухаживать за руками самостоятельно (55%) или вообще отказываться от маникюра (25%). Посещать салоны и мастеров на дому стали реже.