Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва

Сегодня «Ведомости» опубликовали статью «Арктический императив», которую написал Николай Доронин, член Общественной палаты РФ, член Общественного совета Арктической зоны РФ.

От идеи к комплексному проекту президентского уровня

Комплексный подход к развитию российской Арктики прошёл путь от экспертной дискуссии до президентского уровня. В современной геополитической реальности Арктика перестала быть периферийной темой – она превратилась в арену конкуренции ведущих мировых держав. Для России, арктические территории которой занимают крупнейшую площадь в мире, обладающей единственным атомным ледокольным флотом, сохранение лидерства в макрорегионе становится вопросом стратегической безопасности. При том, что в Арктической зоне проживает менее 2% населения страны, здесь формируется до 10% российского ВВП – показатель, который наглядно демонстрирует экономический вес территории, составляющей почти треть площади России.

Это ключевая ресурсная база: около 80% добычи газа, 10% нефти, почти весь объём добычи никеля, редкоземельных металлов, платиноидов и апатитовых руд. Через арктические моря проходит морская граница длиной 20000 км, обеспечивающая геополитическую связанность страны. Наконец, Северный морской путь как стержень формируемого Трансарктического транспортного коридора, представляет собой маршрут мирового значения – на 40% короче традиционного через Суэцкий канал.

Последние годы отмечены впечатляющими достижениями в арктическом развитии: привлечено более 35 триллионов рублей инвестиций, достигнут исторический максимум грузопотока по Северному морскому пути, выстроена система северного завоза. Созданы мощные инструменты поддержки – от единой президентской субсидии до комплексных мастер-планов развития опорных населенных пунктов.

Вызовы, требующие системного ответа

Аналитическая работа, проводившаяся в экспертных кругах, выявила несколько критических вызовов, требующих немедленного реагирования. Наиболее острый – прогнозируемое после 2035 г. падение грузовой базы Трансарктического коридора вследствие естественной выработки действующих месторождений. Цикл запуска промышленных проектов в Арктике значительно длиннее, чем на других территориях: от начала геологоразведки до промышленной добычи требуется от двух до 10 лет.

Не менее тревожной выглядит демографическая динамика. Численность населения российской Арктики системно снижается, в то время как в зарубежных арктических территориях она планомерно растёт – это прямая угроза национальной безопасности, потому что без людей невозможно обеспечить устойчивое присутствие России в мировой Арктике, что, в частности, неоднократно на различных площадках отмечал председатель комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика», губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Эволюция концепции: от обсуждений к решению

Идея комплексного президентского проекта по развитию Арктики возникла не одномоментно – она вызревала в экспертной среде, проходя через многочисленные обсуждения и трансформации. Символично, что впервые вопрос о необходимости такого проекта в День Арктики, в феврале 2024 г., на площадке тогда ещё рабочей группы по транспортно-логистическому и социально-экономическому развитию АЗРФ при комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» озвучил её председатель Чибис.

Последующие месяцы стали периодом интенсивной эволюции концепции. Проходили десятки обсуждений – от анализа позиций арктических субъектов и заседаний формирующейся специализированной комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» до предметных встреч с ключевыми стейкхолдерами.

Комплексный проект должен стать инструментом достижения целей, обозначенных в обновляемой стратегии развития арктической зоны и призван связать все задачи по развитию Арктики воедино. Сейчас он структурирован по пяти ключевым направлениям, но работа продолжается. Первое охватывает укрепление национальной безопасности через модернизацию инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и создание полноценной аварийно-спасательной системы вдоль Трансарктического коридора. Второе сфокусировано на развитии минерально-сырьевой базы – расширении геологоразведки труднодоступных месторождений и строительстве обеспечивающей инфраструктуры. Третье направление касается непосредственно транспортного коридора: наращивания ледокольного, грузового и вспомогательного флота, модернизации портовых мощностей, увеличения пропускной способности железнодорожных магистралей. Четвертое направление посвящено научно-технологическому развитию – усилению исследовательских центров, созданию специализированных испытательных полигонов и разработке технологий для экстремальных условий. Пятое фокусируется на экологической безопасности.

Принципиально важно, что социальные задачи – развитие жилой и социальной инфраструктуры в арктических регионах – предложено решать через действующие национальные проекты, что исключает дублирование функций и обеспечивает рациональное расходование бюджетных средств.

Существенную роль в продвижении инициативы о необходимости пересмотра подхода к развитию Арктики сыграла Морская коллегия РФ, где концепция комплексного проекта получила весомую поддержку, в частности, от помощника президента Николая Патрушева. В ноябре 2024 г. вопрос вышел на первое заседание созданной комиссии Госсовета по направлению «СМП и Арктика», где идея запуска отдельного комплексного проекта нашла одобрение членов комиссии.

Но решающим этапом стала поддержка Президента России Владимир Путина. В марте 2025 г. на полях Международного арктического форума, который проходил в Мурманске, глава государства одобрил концепцию комплексного проекта и дал поручение о дальнейшей проработке со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения его запуска. Эта поддержка имеет более глубокое значение, выходящее за рамки одобрения конкретных инициатив.

Именно на этом форуме президент закрепил за Мурманском статус столицы российской Арктики. Это признание стало закономерным итогом шестилетней системной работы губернатора Чибиса, который последовательно трансформировал регион. Мурманск превратился в центр принятия ключевых, а порой и судьбоносных решений по арктическому развитию.

Этот тезис ещё раз подтверждает тот факт, что на ноябрьской встрече главы государства с губернатором Мурманской области, президент поддержал обновленную концепцию комплексного проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор» и дал поручение о необходимой проработке для обеспечения его запуска проекта. Этот шаг ознаменовал переход к практической реализации идеи на высшем государственном уровне.

Исторические параллели и новые задачи

Предлагаемая модель управления имеет исторические прецеденты. Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 20 июля 1934 г. утвердило комплексный план развития Северного морского пути и северного хозяйства, наделив Главсевморпуть особыми полномочиями. Сегодня задача – адаптировать этот опыт к реалиям XXI века, обеспечив высокий уровень принятия решений, что гарантирует необходимые оперативность и контроль.

Определение развития Арктики в качестве национального приоритета до 2050 г. с запуском президентского проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор» – это не административная формальность, а ответ на объективные вызовы.

Путь от первого экспертного обсуждения в феврале 2024 г. до президентского одобрения за полтора года демонстрирует: когда речь идёт о стратегических интересах, способность консолидировать позиции и перейти от идеи к действию становится решающим фактором. Российская Арктика – не просто территория возможностей, но пространство ответственности, требующее адекватного управленческого ответа на вызовы времени.

Андрей Чибис также сформулировал суть момента: «Развитие Арктики сегодня – это как освоение космоса для СССР». Это точное отражение масштаба задачи и её значения. Шестьдесят с лишним лет назад одно слово открыло человечеству дорогу в космос. Сегодня личная поддержка президентом комплексного арктического проекта – это то самое «Поехали!» для российской Арктики. Эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва, где Арктика – новый Космос.

Николай ДОРОНИН, член Общественной палаты РФ,

член Общественного совета Арктической зоны РФ

«Ведомости» (17.12.2025 г.)