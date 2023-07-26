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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 15:15

Российская ассоциация производителей удобрений празднует своё 15-летие

На протяжении полутора десятков лет отрасль демонстрирует уверенный динамичный рост. За годы деятельности РАПУ отечественные мощности по производству минеральных удобрений выросли более чем в 1,5 раза и в прошлом году достигли 29,4 млн тонн в пересчёте на 100% питательных веществ. Обогнав США и Индию, Россия занимает 2-е место (после Китая) по производству и 1-е место по поставкам удобрений на мировой рынок. Россия остаётся единственной страной на планете, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж.

Напомним, РАПУ учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 году для представления и защиты интересов отрасли в решении определяющих вопросов её развития. Сейчас в Ассоциацию входят 14 компаний, которые поставляют почти 80% всего объёма «витаминов роста», потребляемого отечественным АПК. В их числе – компания «ФосАгро», которая стояла у истоков создания отраслевой ассоциации. В Кольском Заполярье расположен горно-обогатительный комбинат компании – Кировский филиал АО «Апатит».

С 2016 года РАПУ возглавляет Андрей Гурьев.

«За полтора десятилетия отрасль минеральных удобрений, рука об руку с российским АПК, прошла глубокую трансформацию, благодаря чему сегодня наша страна находится в авангарде обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Во многом это итог тесного взаимодействия предприятий в рамках ассоциации, с одной стороны, и активной работы РАПУ со всеми заинтересованными партнерами в российском АПК и индустриальной сфере – с другой.

Десять лет назад в отрасли стартовал новый инвестиционный цикл, и за это время члены РАПУ инвестировали в развитие около 1,8 трлн рублей. В результате этих капиталовложений индустрия не только успешно преодолела риски затяжного догоняющего развития, но обеспечила одну треть всего прироста производства минеральных удобрений на планете.

Мы уже не раз подтверждали свой статус технологического лидера и надежного партнера российского АПК. Сегодня в России производится более 100 марок минеральных удобрений и мелиорантов. Их эффективность тестируется в рамках совместных проектов с научно-исследовательскими организациями и сельхозвузами страны, а на полях её контролируют современные цифровые сервисы. Производители продолжают расширять ассортимент продукции для сельского хозяйства, реализуя курс на опережающее внедрение в сельскохозяйственных предприятиях новых агрономических технологий», - отметил Андрей Гурьев.

Коллектив РАПУ с 15-летием поздравил Президент России Владимир Путин.

«Ассоциация последовательно наращивает объём и линейку выпускаемой продукции, уделяет приоритетное внимание развитию сбытовых сетей в регионах, повышению доступности удобрений на внутреннем рынке. В целом - вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.  Убеждён, что столь значимые успехи - результат слаженной, высокопрофессиональной работы коллективов компаний - членов Ассоциации, широкого внедрения самых современных технологий, грамотных управленческих решений», - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

 

Фото предоставлено пресс-службой КФ АО «Апатит».

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