«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Арте, - сообщил сегодня генерал-майор Игорь Конашенков,

официальный представитель Минобороны России, во время брифинга. - Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись ещё на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха.

Вооруженными Силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар.

Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиационной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме.

Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили 8 боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», 3 радиотехнические позиции со станциями П-14, 4 боевых самолета на земле и один боевой самолёт сбит в воздухе.

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.

Всего с начала операции Вооружёнными Силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ.

Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.

Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это ещё раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита» для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы.

Также объявляется, что якобы в столице орудуют группы «российских диверсантов» а сам город блокирован.

Реальная обстановка следующая. В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению.

Обращаемся к жителям Киева. Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно.

Ещё раз хочу подчеркнуть, вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает».