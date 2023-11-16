Российская дальняя авиация совершила полёты над Баренцевым, Норвежским и Чёрным морями

«Все полёты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Самолёты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Чёрного морей. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3.

Наиболее продолжительный полёт составил более 13 часов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30см, МиГ-31 Воздушно-космических сил и авиации Северного флота.

«Все полёты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана», - подчеркнул он.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12486117@egNews