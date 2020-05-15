«Российская газета» представила спецпроект «Моя Победа» с участием мурманских портовиков

«Российская газета» представила спецпроект «Моя Победа», состоящий из семи видеоочерков. Герои этих сюжетов - наши современники: инженер, учительница, начальник цеха, студентка, художник, машинист метро, участник поисковых отрядов. Семь героев - семь историй о Победе и памяти. Цель проекта - показать, как сегодня мы воспринимаем историю Великой Отечественной войны и как прошлое нашей Родины влияет на сегодняшний день. Съемки проходили в городах России и Беларуси: Москве, Волгограде, Челябинске, Калининграде, Ялте, Витебске, Мурманске.

Центром рассказа о защите Мурманска в годы Великой Отечественной войны стал Мурманский морской торговый порт, а главным героем - представитель портовской династии главный технолог АО «ММТП» Владислав Егоров. Он рассказал об основателе династии Михаиле Степановиче Егорове, который работал в порту электромонтером, электротехником электрических сетей с 1934 по 1941 и с 1945 по 1970 годы. В годы Великой Отечественной войны Михаил Степанович защищал Кольское Заполярье, служил стрелком и сапером.

«Мой дед - участник десантных операций по освобождению Киркенеса. Он награжден медалью «За отвагу» за разминирование местности в районе хребта Муста-Тунтури, где обеспечивал подрыв вражеских мин для безопасного продвижения советских войск. Испытываешь чувство особой гордости, когда понимаешь, что работаешь там, где трудился он, а позже – мои отец и мама: Валерий Михайлович и Валентина Константиновна. Каждый из них внес свой вклад в развитие родного предприятия, города, области, и в целом - нашей Родины, а в годы Великой Отечественной войны – их защиту», - сказал Владислав Егоров.

Проект можно посмотреть по ссылке - https://rg.ru/pobeda75/#/stories/cities

Ссылка на очерк о Мурманске - https://rg.ru/pobeda75/#/stories/cities/7