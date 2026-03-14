Российская гражданская авиация на пороге крупных перемен

Турбулентность нарастает с приближением нового международного регулирования - со следующего года выбросы углерода (CO2) на зарубежных рейсах не должны превышать 85% от показателей 2019 года.

В Минтрансе «Российской газете» рассказали, что сейчас в ведомстве совместно с Минэкономразвития ведут работу по внесению изменений в федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» и в Воздушный кодекс РФ. Именно они являются нормативно-правовой базой, которая обязывает российских перевозчиков вести учёт потребления топлива и выбросов CO2 на международных рейсах. Началось же всё с того, что Международная организация гражданской авиации (ICAO), в которую входят 193 государства, в том числе и Россия, учредила схему сокращения или компенсации эмиссии углерода (CORSIA). До конца этого года действует этап добровольного сокращения выбросов, но с 2027 года начинается обязательный этап, предусматривающий штрафы за неисполнение.

«Формальные санкции за несоблюдение стандарта CORSIA не определены. Однако неучастие может сопровождаться репутационными рисками, а также потерей конкурентоспособности», - отмечают в Минтрансе.

На начальном этапе реализации фискального механизма CORSIA рост затрат на экологическое биотопливо (SAF) или углеродные единицы может достигать 2-9% от текущих затрат на приобретение авиакеросина, следует из сделанной для «РГ» оценки партнёра «Kept», руководителя направления «Климат, энергоэффективность и водные ресурсы» Владимира Лукина. Эти затраты авиаперевозчики будут вынуждены переложить в стоимость билетов. Но мера должна затронуть только международные авиаперелеты. Это порядка 25% пассажиропотока, уточняет он.

Оценки подорожания билетов для пассажиров при этом разнятся - от 8 до 14% на начальном этапе (2027-2030 год). Причём, учитывая постепенный рост стоимости углеродных единиц, экономически целесообразно использовать именно SAF. Проблема лишь в том, что производят его пока очень мало - не только в России, но и во всем мире.

В Минтрансе утверждают при этом, что резкого подорожания авиаперелётов не произойдёт. «Цены на авиабилеты формируются по модели динамического ценообразования исходя из спроса населения, что не позволяет авиакомпаниям кратно увеличивать их, опираясь только на свои затраты. Всегда учитывается платежеспособность», - говорят в транспортном ведомстве, отдельно отмечая, что важно использовать национальные климатические проекты для компенсации выбросов. Это позволило бы сократить валютные затраты на покупку иностранных квот.

