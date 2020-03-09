Российская группа наблюдателей посетит Норвегию в целях определения масштабов осуществляемой военной деятельности

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 8 по 18 марта текущего года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа наблюдателей планирует посетить Норвегию с целью наблюдения за определенными видами военной деятельности.

Наблюдение проводится в целях определения масштабов осуществляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе данного мероприятия российские наблюдатели посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимом в указанный период Вооруженными силами Норвегии международном учении «Холодный ответ-2020».