Российская компания завершает первую перевозку контейнеров по Севморпути

Судно компании «Aurora Line» совершило переход через Северный морской путь в рамках линейного контейнерного сервиса между Санкт-Петербургом и Китаем. Как подчеркнули в компании, это первый случай, когда судно российской компании осуществляет прямой международный коммерческий рейс через арктические воды, ранее подобные перевозки осуществлялись иностранными компаниями.

Судно «Hong Chang Sheng» вместимостью 2100 TEU вышло с терминала «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург 23 августа. На борт были погружены контейнеры с экспортным грузом российских предприятий химической, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности.

Как сообщает seanews.ru, переход непосредственно по СМП занял неделю. К 12 сентября контейнеровоз уже прошёл восточную границу СМП у мыса Дежнёва, прибытие в Китай ожидается 20 сентября. Таким образом, маршрут от Санкт-Петербурга до Китая займёт не более 30 дней, что ощутимо быстрее, чем по южному пути через Суэцкий канал.

«Успешное завершение перехода подтверждает растущую роль Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора как надёжной транспортной артерии, а выход отечественных линейных операторов на этот маршрут становится важным этапом в развитии российских морских перевозок», – подчеркнули в компании.

По оценке генерального директора ООО «Аврора Лайн» Алексея Парилова, использование арктической трассы позволяет снизить совокупные издержки на перевозку из портов Балтики в Китай на 20-25% в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал.

Фото: https://aurora-line.com/