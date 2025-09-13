Познаём свой Мир: насекомые прислушиваются к растениям, а пациенты с болезнью Паркинсона осваивают боевое искусствоЗаплыв через Кольский залив состоится
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.09.25 12:00

Российская компания завершает первую перевозку контейнеров по Севморпути

Судно компании «Aurora Line» совершило переход через Северный морской путь в рамках линейного контейнерного сервиса между Санкт-Петербургом и Китаем. Как подчеркнули в компании, это первый случай, когда судно российской компании осуществляет прямой международный коммерческий рейс через арктические воды, ранее подобные перевозки осуществлялись иностранными компаниями.

Судно «Hong Chang Sheng» вместимостью 2100 TEU вышло с терминала «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург 23 августа. На борт были погружены контейнеры с экспортным грузом российских предприятий химической, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности.

Как сообщает seanews.ru, переход непосредственно по СМП занял неделю. К 12 сентября контейнеровоз уже прошёл восточную границу СМП у мыса Дежнёва, прибытие в Китай ожидается 20 сентября. Таким образом, маршрут от Санкт-Петербурга до Китая займёт не более 30 дней, что ощутимо быстрее, чем по южному пути через Суэцкий канал.

«Успешное завершение перехода подтверждает растущую роль Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора как надёжной транспортной артерии, а выход отечественных линейных операторов на этот маршрут становится важным этапом в развитии российских морских перевозок», – подчеркнули в компании.

По оценке генерального директора ООО «Аврора Лайн» Алексея Парилова, использование арктической трассы позволяет снизить совокупные издержки на перевозку из портов Балтики в Китай на 20-25% в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал.

 

Фото:  https://aurora-line.com/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Собаки гении-2». Полнометражный мультфильм (6+)15:35«Мадам Бовари». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: дефляция в России в августе составила 0,4%, а годовая инфляция в последнем месяце лета замедлилась до 8,14%-PRO Валюту (16+)Курс доллара провалился на 1,28 рубля, евро ослаб почти на 41 копейку-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 и 15 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»