«Российская креативная неделя»: оригинальные подходы и проекты увеличили доходы от отрасли туризма в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 7 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в сессии «Креативные города и территории: практики успешных трансформаций» в рамках Российской креативной недели. Глава региона рассказал о развитии туризма при помощи оригинальных подходов и проектов по изменению городской среды, отметив, что благоустройство пространств позволило увеличить количество туроператоров и доходы от отрасли.

«Мы благоустроили 105 общественных и 641 дворовую территорию, реализовали 9 проектов по изменению городской среды при участии северян. За два года более 103 тыс. граждан проголосовали за объекты благоустройства. Кроме этих проектов, мы построили в городах пространства для молодежи «СОПКИ», где креативные юные северяне реализуют свои самые смелые мечты и идеи. Ещё одним инструментом стало развитие киноиндустрии. Уже сегодня снято 20 фильмов и сериалов про Мурманскую область», - отметил Андрей Чибис.

Кроме того, Мурманская область активно включилась в программу «5 шагов для городов» ВЭБ.РФ. Поэтапное и последовательное благоустройство инфраструктуры позволило региону войти в топ-10 субъектов страны с самым высоким индексом изменения качества городской среды. По словам Андрея Чибиса, несмотря на сложность и короткий период строительства, благодарность жителей – это самое ценное.

Также губернатор акцентировал внимание участников сессии на результатах, которых удалось достичь благодаря преобразованию городской среды.

«Усовершенствование инфраструктуры стало привлекать в Мурманскую область все больше гостей, а местные жители получили возможность исследовать родной край, отдыхать на просторах Кольского Заполярья с комфортом. Благодаря такой тенденции доходы от туризма за три года составили 8,6 млрд, а количество туроператоров увеличилось в 2 раза», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В заключение глава региона пригласил участников сессии стать резидентами Арктической зоны, получить грант на развитие бизнеса и реализовать возможности, которые открываются перед предпринимателями на севере, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/