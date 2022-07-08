Объём средств жителей Мурманской области в банках за год вырос на 5,4%Танкисты Северного флота совершенствуют свою боевую выучку с учётом опыта специальной военной операции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.07.22 13:00

«Российская креативная неделя»: оригинальные подходы и проекты увеличили доходы от отрасли туризма в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 7 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в сессии «Креативные города и территории: практики успешных трансформаций» в рамках Российской креативной недели. Глава региона рассказал о развитии туризма при помощи оригинальных подходов и проектов по изменению городской среды, отметив, что благоустройство пространств позволило увеличить количество туроператоров и доходы от отрасли.

«Мы благоустроили 105 общественных и 641 дворовую территорию, реализовали 9 проектов по изменению городской среды при участии северян. За два года более 103 тыс. граждан проголосовали за объекты благоустройства. Кроме этих проектов, мы построили в городах пространства для молодежи «СОПКИ», где креативные юные северяне реализуют свои самые смелые мечты и идеи. Ещё одним инструментом стало развитие киноиндустрии. Уже сегодня снято 20 фильмов и сериалов про Мурманскую область», - отметил Андрей Чибис.

Кроме того, Мурманская область активно включилась в программу «5 шагов для городов» ВЭБ.РФ. Поэтапное и последовательное благоустройство инфраструктуры позволило региону войти в топ-10 субъектов страны с самым высоким индексом изменения качества городской среды. По словам Андрея Чибиса, несмотря на сложность и короткий период строительства, благодарность жителей – это самое ценное.

Также губернатор акцентировал внимание участников сессии на результатах, которых удалось достичь благодаря преобразованию городской среды.

«Усовершенствование инфраструктуры стало привлекать в Мурманскую область все больше гостей, а местные жители получили возможность исследовать родной край, отдыхать на просторах Кольского Заполярья с комфортом. Благодаря такой тенденции доходы от туризма за три года составили 8,6 млрд, а количество туроператоров увеличилось в 2 раза», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В заключение глава региона пригласил участников сессии стать резидентами Арктической зоны, получить грант на развитие бизнеса и реализовать возможности, которые открываются перед предпринимателями на севере, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:30«Соловецкие острова. Страницы истории». Документальный фильм (12+)16:20«Хотите — любите, хотите — нет...». Художественный фильм (12+)17:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Объём средств жителей Мурманской области в банках за год вырос на 5,4%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть демонстрируют умеренный подъём, курс рубля укрепляется-PRO Энергетику (18+)3000 рублей за 1 кВт мощности - в Мурманской области принято решение установить минимальный размер тарифа за технологическое присоединение к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика