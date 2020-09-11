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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.20 09:15

Российская Партия пенсионеров за социальную справедливость проведёт онлайн-пресс-конференция по итогам региональных выборов

В понедельник, 14 сентября, в 15.00 информационное агентство «Интерфакс» проведёт онлайн-пресс-конференцию на тему: «Итоги участия Партии пенсионеров в региональных и местных выборах». В ней примут участие председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков, заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов, заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков, руководитель Центрального аппарата Партии пенсионеров Михаил Фальченко.

Для участия в онлайн пресс-конференции представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте.

Аккредитация и сбор вопросов завершается за час до начала мероприятия.

Трансляция пресс-конференции будет доступна по ссылке: https://www.interfax.ru/presscenter/announce/29

Для членов и сторонников Партии будет организована трансляция и на «Ютубе».

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