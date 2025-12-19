В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом
Российская рыбная отрасль по итогам 2025 года вышла на противоречивую траекторию развития

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 16 декабря вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4492,9 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна в отчётный период добыли 306,8 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 154,5 тысячи тонн; пикши – 55 тысяч тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российского флота составил 488,2 тысячи тонн (на 13,5 тысячи тонн, или 2,9% выше показателя соответствующего периода 2024 года).

Российская рыбная отрасль по итогам 2025 года вышла на противоречивую траекторию развития. С одной стороны - устойчивый промысел по ключевым видам, восстановление экспорта и рост глубокой переработки. С другой - падение рентабельности, стагнация инвестиций и не слишком высокое потребление. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе брифинга.

Как пишет «Российская газета», вылов рыбы в России в 2026 году, по прогнозу Рыбного союза, может сохраниться на уровне 2025 года - около 5 млн тонн. «Вылов прогнозируем на уровне 2025 года - в районе 5 млн тонн. Никаких серьезных колебаний не предвидится», - заявил председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, одним из значимых факторов прогноза является «возвращение такой востребованной у потребителей рыбы, как сайра».

При это Панин отметил, что в этом году вылов «не дотянет до 5 млн тонн» (по прогнозу Росрыболовства, он может составить 4,8 млн тонн). Он напомнил, что по базовому сценарию, заложенному в стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, вылов рыбы в этом году предусмотрен на уровне 5,2 млн тонн, по консервативному - 5,1 млн тонн.

По словам главы союза, основная причина невыполнения этого показателя - резкое снижение вылова сардины иваси. «Самое неожиданное сокращение - почти в 10 раз - вылов сардины иваси. Вместо ожидаемых 550-600 тысяч тонн рыбаки добыли менее 60 тысяч тонн. Собственно, провальная рыбалка по иваси и не позволила российским рыбакам выйти на запланированный уровень вылова свыше 5 млн тонн», - сказал он.

Говоря о вылове других биоресурсов, Панин сообщил, что «всё стабильно на промысле основного объекта – минтая». «Мы уже подняли почти 2,1 млн тонн, что на 8% выше прошлогодних показателей. Прекрасно складывается рыбалка по тихоокеанской сельди - добыто свыше 550 тысяч тонн, что превышает прошлогодний показатель на 30%. Таким образом, тихоокеанская сельдь выходит на второе место по объёму добычи в российской рыбалке», - констатировал он.

По его словам, неплохо сложилась лососевая путина: рыбаки добыли более 336 тысяч тонн, что на 43% больше, чем в 2024 году, но на 45% меньше, чем в 2023 году. «Вылов горбуши прибавил к 2024 году 64%, до 223 тысяч тонн, вылов кеты вырос на 10%, до 60 тысяч тонн», - уточнил он.

К числу негативных трендов Панин отнёс мораторий на вылов мойвы в Северном бассейне и снижение четвёртый год подряд общего допустимого улова северной трески в Баренцевом море. «С 2021 года российская квота на треску в Баренцевом море снизилась в 2,5 раза - с 385 тысяч тонн до 151 тысячи тонн в 2025 году. На следующий год она может стать ещё меньше. На начало декабря добыто 153,4 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на эту дату на 28%», - сообщил председатель Рыбного союза.

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
