Нефтяные цены растут сегодня утром на новости, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Как пишет finmarket.ru, главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. «Есть согласие на запрет на импорт российской нефти в ЕС. Это немедленно коснётся более чем двух третей импортируемой российской нефти», - написал он в твиттере.

Решение ввести неполное, а частичное эмбарго является компромиссным, поскольку против запрета на поставки выступала Венгрия, сильно зависящая от российских энергоносителей. Ранее аналитики «JPMorgan» писали, что полный отказ от нефти из РФ может повысить цены на это топливо до 185 долларов за баррель.

«Поставки трубопроводной нефти не включены в новый пакет санкций, однако эмбарго на морские поставки нефти всё ещё является существенной мерой, поскольку они обеспечивают примерно две трети импорта нефти в ЕС из России», - сказал глава отдела исследований энергетического рынка в «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар.

В ходе сегодняшних торгов евро снижается к доллару после резкого роста накануне на данных об ускорении инфляции в Германии.

Российская валюта показывает заметный рост в начале торгов, игнорируя санкционные новости из ЕС: доллар опустился ниже 61 рубля, евро торгуется под отметкой в 63 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск снизился на 1,44 рубля, до 60,81 рубля, курс евро потерял 1,51 рубля, до 62,74 рубля.

В первые минуты доллар падал до 60,5 рубля, евро — до 62,18 рубля.