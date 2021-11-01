Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. На рынке нефти наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы находятся в некоторой неуверенности перед очередным заседанием ОПЕК+, которое запланировано на четверг, 4 ноября, пишет 1prime.ru.

«Поскольку альянс и его союзники должны встретиться в четверг, трейдеры задаются вопросом, нужно ли будет увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тысяч баррелей в день после того, как данные показали, что запасы бензина в США резко падают, в то время как коммерческие запасы сырой нефти на месторождении Кушинг, Оклахома, близки к критическим уровням», — заявили газета «Wall Street Joornal» аналитики «ANZ».

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу новых вспышек заболеваемости ковидом в Китае. По словам экспертов «ANZ», рост числа новых случаев выявления инфицированных может означать замедление глобального восстановления спроса на нефть.

Рубль в начале ноября и укороченной праздничной недели немного снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода, а в связи с «пандемийными» выходными стоит ждать снижения заявок на покупку и продажу валюты со стороны реального сектора, то есть спекулятивная составляющая в курсе рубля повысится, рассуждает Алексей Антонов из компании «Алор брокер».

Курс американского доллара стабилен относительно евро и слабо повышается к японской и британской нацвалютам. Большинство азиатских валют дешевеют относительно доллара на данных из Китая, отмечают аналитики «Mizuho Bank».