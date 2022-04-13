Российские артиллеристы уничтожили более 120 человек личного состава 24-й украинской отдельной механизированной бригады, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 12 апреля в районе населённого пункта Попасная в Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожены более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины. Среди них: склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населённых пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населёнными пунктами Очаков и Николаев.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 130 самолётов, 99 вертолётов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 924 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2063 единицы специальной военной автомобильной техники».

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