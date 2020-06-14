Российские банки отменяют комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банк

Соответствующий закон вступил в силу с воскресенья, 14 июня.

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года, предусматривает, что размер комиссии, которую взимает банк при переводе денежных средств между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации. Документ не позволит банкам брать с граждан повышенные тарифы за межрегиональные внутрибанковские переводы.

Как говорится в пояснительной записке к закону, филиалы и внутренние структурные подразделения банка - это часть его единой организационной структуры, поэтому переводы денег между ними являются в полном смысле обычными внутренними переводами. При таком трансфере между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны, а установление различных комиссий в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри Сбербанка комиссию в размере 1% от суммы перевода, принял решение с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тысяч рублей в месяц. При отсутствии подписки будет взиматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тысячи рублей, пишет ТАСС.