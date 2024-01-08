Российские банки в июле должны будут возвращать украденные деньги по новым правилам

В июле 2024 года в России заработает закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать клиентам похищенные средства в течение 30 дней после соответствующего заявления клиента. Как сообщает издание «РБК», в Банке России отметили, что новые требования должны повлиять на низкую долю возврата.

«Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приёмов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем», — сказал «РБК» представитель Банка России.

Также сообщается, что банки получат возможность блокировать переводы на подозрительный счёт и уведомлять об этом клиентов. За этот период человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймёт, что находится под влиянием злоумышленников.

Кроме того, в случае, если в МВД поступила информация о том, что клиенты выводят и обналичивают похищенные средства в банках, последние будут обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию этих клиентов.