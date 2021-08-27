Российские художники разработали уникальные арт-объекты для заполярных сёл

Подведены итоги исследовательского этапа проекта «Паблик-Арт Экспедиция 2021» – конкурсное жюри определило список арт-объектов, которые украсят заполярные сёла.

В августе течение двух недель творческие команды, состоящие из региональных и российских художников, побывали в Териберке, Туломе и Ловозере, и разработали проекты арт-объектов для сел. Ещё до приезда в резиденцию творцы изучили специфику северного региона, погрузились в архивные материалы и культурный контекст Заполярья. Это помогло артистам создать не просто визуально привлекательные, но и вписывающиеся в окружающую среду и откликающиеся на насущные проблемы местных жителей арт-объекты. В свою очередь, мурманские художники в своих работах отразили детские воспоминания, а также взглянули на родной край с новой стороны и транслировали эти ощущения.

«Впервые в нашем регионе арт-резиденция и художественные исследования прошли в малых населенных пунктах – сёлах Ловозеро, Териберка и Тулома. Художники, прибывшие для участия в экспедиции, заранее не получили никакого «заказа», они были свободны в своем творчестве и вдохновлялись самобытностью наших северных сёл, погружаясь в их жизнь и проводя многочисленные встречи с сельскими жителями, в лице которых они нашли благодарных собеседников и вдохновителей. Хочу выразить надежду, что предлагаемые художниками арт-объекты не только послужат прекрасным воплощением их творческого восприятия территорий, но и, возможно, станут украшением и точкой притяжения для жителей сёл Ловозеро, Териберка и Тулома», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Плодами двухнедельного труда художников, работавших под руководством опытных кураторов, стали более 20 проектов арт-объектов, среди которых есть инсталляции, муралы и предметы цифрового искусства, а также проект тематического парка и художественные объекты, вписанные в природные ландшафты. Свои идеи участники экспедиции представили на презентации, где их работу оценивали федеральные и региональные эксперты в области визуального искусства, представители коренных малочисленных народов Севера – саами, а также областного Правительства и муниципалитетов, в которых работали команды художников.

В итоге были определены проекты-победители, которые будут реализованы до конца 2021 года. Это проект «Стадо», который разработан мурманским художником Валентином Петровым для Ловозера, проект художницы и куратора из Санкт-Петербурга Екатерины Голубиной «Лодки»/«Место встречи изменить нельзя» для Териберки и проект «Бухта влюбленных троллей», который появится в Териберке по замыслу апатитского творца Фёдора Мухаметшина.

Кроме того, авторы еще трех проектов проработают сметы и техническое задание для реализации проектов в 2022 году. Александра Дёмина выступила с идеей создания Саамского парка в Ловозере, Анастасия Безрукова планирует организовать в Териберке «Дальний лабиринт», а Ян Посадский предложил проект «Родт», в рамках которого будет проведены художественные исследования родовых саамских символов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект «Паблик-Арт Экспедиция» стал одним из победителей регионального конкурса грантов на реализацию проектов в области культуры и искусства для некоммерческих организаций. Экспедиция организована Центром поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс» при поддержке апатитского Центра современного искусства «Сияние», её цель – повысить качество культурной жизни и туристического потенциала сёл Ловозеро, Териберка и Тулома.