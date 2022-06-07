Российские и норвежские учёные обсудили план совместных исследований рыбных запасов Баренцева моря

План совместных исследований запасов водных биоресурсов Баренцева моря и среды их обитания обсудили российские и норвежские ученые на ежегодной встрече, которая состоялась в г. Берген (Норвегия). В мероприятии приняли участие специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (подведомственный Росрыболовству): директор ВНИРО по научной работе Олег Булатов, заместитель директора по научной работе Владимир Беляев, руководитель Полярного филиала Вячеслав Мухин.

Учёные обсудили широкий круг вопросов, связанных с методологией и практической реализацией российско-норвежских съемок совместно управляемых запасов гидробионтов. Исследования охватывают все компоненты баренцевоморской экосистемы – от зоопланктона до морских млекопитающих (включая условия среды их обитания).

Особое внимание специалисты уделили совместным запасам промысловых рыб, планированию осеннего этапа росийско-норвежской экосистемной съёмки, обмену данными между Россией и Норвегией.

Результаты совместной работы будут использованы для подготовки материалов к очередной встрече делегаций России и Норвегии в рамках Смешанной Российской-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства.

Фото из архива редакции.