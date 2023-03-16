Российские и норвежские учёные обсуждают вопросы состояния промысловых запасов Баренцева моря и совместной исследовательской работы

С 15 по 17 марта в режиме видеоконференцсвязи проходит ежегодная встреча учёных Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанограмм (Полярный филиал ВНИРО, Мурманск) и норвежских специалистов Института морских исследований (БИМИ, г. Берген).

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, в рамках деятельности нескольких рабочих групп на пленарных заседаниях рассматривается широкий круг вопросов: изменения экосистемы Баренцева моря, состояние запасов основных промысловых объектов, а также планктона и мегабентоса в Баренцевом море. Учёные обсудят совместную научно-исследовательскую программу по экологии гренландского тюленя; исследования содержания морского мусора (пластика) и загрязняющих веществ в биоте в Баренцевом море, а также технологии рыболовства.

Традиционно специалисты оценят итоги совместной экосистемной съёмки и согласуют дальнейшее сотрудничество в рамках совместного долгосрочного мониторинга Баренцева моря.