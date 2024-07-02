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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.24 16:30

Российские и зарубежные инвесторы могут узнать о преимуществах Мурманской области на Инвестиционной карте РФ

Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России. Ресурс доступен для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.

На карте размещено порядка ста свободных площадок в Мурманской области, готовых для вовлечения в инвестиционную деятельность. Кроме того, информацию, отображаемую на федеральном информационном ресурсе, можно всегда найти на региональном Инвестиционном портале.

Федеральную карту создали по запросу бизнеса, её уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. На карту нанесены готовые промплощадки, земельные участки, помещения для малого бизнеса. Можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры – от дорожного покрытия до сотовой связи.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные о более 16 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки.

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