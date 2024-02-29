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Мурманская область. Арктика (16+)29.02.24 13:00

Российские и зарубежные инвесторы могут узнать о преимуществах Мурманской области на инвестиционной карте России

Минэкономразвития РФ разработало инвестиционную карту страны для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

Мурманская область вошла в число лучших регионов страны по работе на новом ресурсе и была приглашена для участия в презентации инвестиционный карты. Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов России, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

«Усилить работу с инвестициями в регионах поможет инвестиционная карта России. Разработали её с правительством Москвы и запустили в начале месяца. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки», – сообщил Максим Решетников.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, федеральную карту разработали по запросу бизнеса, её уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. На карту нанесены готовые промплощадки, земельные участки, помещения для малого бизнеса. Можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры – от дорожного покрытия до сотовой связи.

Регулярное наполнение и обновление актуальных данных о регионе обеспечивает Корпорация развития Мурманской области совместно с органами исполнительной власти. Кроме того, информацию, отображаемую на федеральном информационном ресурсе, можно всегда найти на региональном Инвестиционном портале, который по оценке экспертного сообщества входит в число лучших в стране.

«Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых показателях в регионе, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Всё это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки, в том числе в рамках действия режимов АЗРФ и ТОР «Столица Арктики», – рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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