Российские истребители развернули пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США от Государственной границы РФ

Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе Российской Федерации групповая воздушная цель.

Как сообщает vk.com/mil, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.

При приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации.

Российские самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полёт российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

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